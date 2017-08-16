أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى إيران خشية " اعتقالهم " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، مواطنيها من السفر إلى إيران خشية التعرض ” لإلقاء القبض عليهم أو الاعتقال “.

وأوضحت وزارة الخارجية في تحذيرها الدوري للسفر لمواطنيها خارج الولايات المتحدة: “تحذر وزارة الخارجية، المواطنين الأمريكيين من مخاطر السفر إلى إيران “.

وأكدت أن الأجانب الذين يحملون جنسية أخرى بالإضافة إلى الإيرانية ” يتم اعتقالهم أو منعهم من مغادرة إيران، لذا على المواطنين الأمريكيين أن يقدروا المخاطر وأن يضعوا في اعتبارهم تأجيل خطط السفر إلى طهران “.

ونصحت الأمريكيين المقيمين في إيران بـ” متابعة الأخبار والأوضاع الداخلية “، بالإضافة إلى “تقييم مخاطر البقاء داخل البلاد”.

وأوضحت أن ” السلطات الإيرانية تواصل اعتقال، وسجن الأمريكيين دون وجه حق، بالأخص الإيرانيين الأمريكيين بما في ذلك الطلبة والصحفيين والتجار المتنقلين والجامعيين، بتهم تشمل التجسس وتهديد الأمن الوطني “.