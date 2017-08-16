تيلرسون: فتح حوار مع واشنطن أمر يعود لزعيم كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أمس الثلاثاء، أن التوصل إلى قرار بشأن فتح حوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أمر يعود إلى الزعيم كيم جونغ أون.

وأوضح تيلرسون خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، ” نواصل اهتمامنا بإيجاد طريقة توصلنا للحوار، بيد أن الأمر عائد له “، في إشارة إلى زعيم كوريا الشمالية.

وردا على سؤال حول رأيه في تراجع الرئيس الكوري الشمالي عن تهديده بضرب جزيرة غوام الأمريكية، قال تيلرسون: ” ليس لدي أي رد على هذا القرار في هذا الوقت “.

وتصاعدت الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيم جونغ أون، بعد أن توعد الأول الأسبوع الماضي، بمواجهة كوريا الشمالية ” بالنار والغضب ” إذا ما واصلت تهديدها لبلاده.