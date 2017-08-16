بالفيديو.. مدني مكة يكشف تفاصيل الحريق الذي التهم المباني التاريخية في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الحريق الذي نشب في المنطقة التاريخية بمحافظة جدة مساء أمس الثلاثاء، اندلع في بنايات انهارت 3 منها بشكل كلي، فيما تم إخلاء 60 شخصا، وإخلاء بعض الأماكن المجاورة للحريق خوفاً من امتداد النيران.

وأضاف المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، في مداخلة هاتفية لقناة ” الإخبارية “، أنه لم تسجل أية حالات إصابة أو نقل إلى المستشفى جراء الحريق حتى الآن، موضحا أنهم تمكنوا في الساعات الأولى من الحريق من السيطرة على 80% منه، مع أخذ الاحتياطات اللازمة للحد من وقوع إصابات أو أضرار بشرية ومادية.

ولفت إلى أن الجهات المعنية ستشكل لجنة لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه والأضرار التي نتجت عنه، مبيناً أن انتقال الحريق من مبنى لآخر سببه الرئيسي الأخشاب التي توجد في واجهات المباني