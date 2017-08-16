الحرارة تصل لـ46 بالمدينة والرياض ومكة.. وأمطار رعدية على عدة مناطق - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تشهد معظم مناطق المملكة، اليوم الأربعاء، أجواء حارة مع وجود فرصة لهطول أمطار رعدية على بعض المناطق، مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وتصل درجة الحرارة في مكة المكرمة إلى 44 درجة مئوية، والمدينة المنورة إلى 46، والرياض والدمام إلى 45، وجدة إلى 36 درجة.

وتتزايد فرص هطول الأمطار الرعدية على مناطق نجران وجازان، ومرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وستكون من متوسطة إلى غزيرة على مناطق عسير وجازان والباحة، مع وجود فرصة تكوّن سحب رعدية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي تبوك والجوف.