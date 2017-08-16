بالفيديو.. إجراءات منح أهالي العوامية شققا سكنية مؤقتة بعد إخلاء منازلهم - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. إجراءات منح أهالي العوامية شققا سكنية مؤقتة بعد إخلاء منازلهم
أوضح عدد من أهالي بلدة العوامية بمحافظة القطيف، أن ألية منحهم الشقق البديلة كانت عن طريق زيارة المحافظة أو إمارة المنطقة.
وأضافوا في لقاء صحفي مع قناة الثقافية، أن المحافظة أو إمارة المنطقة حيث تؤخذ بيانات المواطنين لاستكمال الإجراءات، ثم يوجهون بعد مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام إلى مجموعة من الفنادق والشقق المفروشة لاختيار الأنسب بينها.
alfahd42[ عدد التعليقات: 10893 ] نشر منذ 9 دقائق
الله يحفظ حكومتنا
alfahd42[ عدد التعليقات: 10893 ] نشر منذ 9 دقائق
اما اذناب ايران خلها تنفعهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 10893 ] نشر منذ 8 دقائق
والشرفاء بتسكنهم الحكومه ومنهم اللي قد استلم وسكن واللي منهم شرى سكن بالمبلغ المعوض به من الحكومه
alfahd42[ عدد التعليقات: 10893 ] نشر منذ 6 دقائق
الحكومه عطتهم مبالغ طيبه جدا تعويضات الله يعزها