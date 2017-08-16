بالفيديو.. إجراءات منح أهالي العوامية شققا سكنية مؤقتة بعد إخلاء منازلهم - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أوضح عدد من أهالي بلدة العوامية بمحافظة القطيف، أن ألية منحهم الشقق البديلة كانت عن طريق زيارة المحافظة أو إمارة المنطقة.

وأضافوا في لقاء صحفي مع قناة الثقافية، أن المحافظة أو إمارة المنطقة حيث تؤخذ بيانات المواطنين لاستكمال الإجراءات، ثم يوجهون بعد مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام إلى مجموعة من الفنادق والشقق المفروشة لاختيار الأنسب بينها.