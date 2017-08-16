الملحقية السعودية بلندن: 4 مواد اختيارية في النظام التعليمي البريطاني منهم " التربية الجنسية " - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشفت الملحقية الثقافية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا، أن النظام البريطاني يتيح للوالدين الحق في رفض تدريس أبنائهما بعض المواد الاختيارية.

وأكدت الملحقية، أن تلك المواد هي مواد: ” التربية الجنسية، والدينية، والرقص، والموسيقى “، وتعد تلك تُعد المواد ‎اختيارية وفق النظام البريطاني، كما دعت الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة المتحدة إلى الحرص في التعامل مع الآخرين على أساس من الاحترام.

وحذرت الملحقية من أن الابتسامة وحسن التعامل من الطرف الآخر لا يعنيان بالضرورة رغبته في بناء علاقة عاطفية، وأنه يُعد من الاعتداء والتحرش الجنسي تحديق النظر، والدعوات إلى الخروج، وغيرها من السلوكيات التي تهدف إلى الرغبة في التحرش الجنسي، مشيرة إلى قيامها بتكثيف الوعي بتلك الأمور، وتدوينها في الدليل الإرشادي للطلبة.