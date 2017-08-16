بالفيديو.. مهام المرأة العاملة في مؤسسات الطوافة وخدمة الحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشفت السيدات العاملات في مؤسسات الطوافة خلال موسم الحج، عن مسؤولياتهن في خدمة قاصدات بيت الله الحرام، موضحين أن النساء منخرطات في مهنة الطوافة منذ عقود، حيث يقدمن للحاجات طوال موسم الحج خدمات اجتماعية وتوعوية، حيث يرافقن الحاجات في المشاعر المقدسة وأثناء التنقلات.

وأكدت إحدى المطوفات، أهمية مهنتها، حيث إن المطوفة تستطيع تفهم احتياجات الحاجات، وتراعي المريضات وتقف على أحوالهن وتهتم بشؤونهن حتى نهاية موسم الحج، مشيرة إلى أن الخدمات اللاتي يقدمنها تتجاوز مرافقة الحاجّات إلى تثقيف الحاجات وتنظيم الزيارات إلى المتاحف والاحتفال مع الحاجات وتوزيع الهدايا عليهن في عيد الأضحى المبارك.