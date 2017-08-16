 عشرات القتلى والجرحى في قتال بين فصيلين بحركة سودانية متمردة‎ - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 15

    أغسطس

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عشرات القتلى والجرحى في قتال بين فصيلين بحركة سودانية متمردة‎

عشرات القتلى والجرحى في قتال بين فصيلين بحركة سودانية متمردة‎
الخرطوم(صدى):

سقط عشرات القتلى والجرحى، أمس الثلاثاء، في قتال بين فصيلين من الحركة الشعبية ” قطاع الشمال المتمردة “، اندلع في أراض تسيطر عليها الحركة بولاية النيل الأزرق جنوبي شرقي السودان.
وقال جمعة الهادي قوريى، المتحدث باسم الحركة الشعبية ” جناح عبد العزيز الحلو “، إن ” قوات تابعة لمالك عقار ( جناح آخر في الحركة ) أحرقت مساكن مواطنيين في منطقة بابوس، ما أدى إلى مقتل 4 مواطنين “.
وأضاف أن ” قواتنا طاردت العناصر المعتدية من الجناح الآخر، والتي خلفت ورائها 20 قتيلًا، و30 جريحًا “.
ودعا مالك عقار، في بيان، المجموعات السكانية في ولاية النيل الأزرق ” ألا تستمع إلى تحريض عبد العزيز الحلو، وأن يتجه الجميع إلى السلام والمصالحة وحماية المدنيين “.
وأضاف أن أحداث منطقة بابوس ” جاءت نتيجة مباشرة بعد أن حاول الحلو فرض قيادة جديدة في النيل الأزرق “.
وأعلن مالك عقار أنه يمد أيدي المصالحة من أجل توحيد الحركة الشعبية /قطاع الشمال، معتبرًا أن ” المعركة الحقيقية هي مع نظام الخرطوم “.


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