عشرات القتلى والجرحى في قتال بين فصيلين بحركة سودانية متمردة‎ - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

سقط عشرات القتلى والجرحى، أمس الثلاثاء، في قتال بين فصيلين من الحركة الشعبية ” قطاع الشمال المتمردة “، اندلع في أراض تسيطر عليها الحركة بولاية النيل الأزرق جنوبي شرقي السودان.

وقال جمعة الهادي قوريى، المتحدث باسم الحركة الشعبية ” جناح عبد العزيز الحلو “، إن ” قوات تابعة لمالك عقار ( جناح آخر في الحركة ) أحرقت مساكن مواطنيين في منطقة بابوس، ما أدى إلى مقتل 4 مواطنين “.

وأضاف أن ” قواتنا طاردت العناصر المعتدية من الجناح الآخر، والتي خلفت ورائها 20 قتيلًا، و30 جريحًا “.

ودعا مالك عقار، في بيان، المجموعات السكانية في ولاية النيل الأزرق ” ألا تستمع إلى تحريض عبد العزيز الحلو، وأن يتجه الجميع إلى السلام والمصالحة وحماية المدنيين “.

وأضاف أن أحداث منطقة بابوس ” جاءت نتيجة مباشرة بعد أن حاول الحلو فرض قيادة جديدة في النيل الأزرق “.

وأعلن مالك عقار أنه يمد أيدي المصالحة من أجل توحيد الحركة الشعبية /قطاع الشمال، معتبرًا أن ” المعركة الحقيقية هي مع نظام الخرطوم “.