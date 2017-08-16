السعدي يتوّج المجد بكأس دورية الصعود لممتاز كرة الصالات - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

توّج مسؤول لعبة كرة قدم الصالات في الاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر السعدي، أمس الثلاثاء، فريق المجد بالميداليات الذهبية وكأس الدورة، بعد فوزه على فريق الصقور بنتيجة (8/5)، وذلك على صالة نادي الرياض بمدينة الرياض، في ختام دورة الصعود لأندية الدرجة الأولى المؤهلة للدوري الممتاز للصالات، فيما حصل فريق الصقور على جائزة المركز الثاني والميداليات الفضية.

وكان فريقا المجد والصقور حسما تأهلهما للدوري الممتاز لكرة قدم الصالات الموسم المقبل، بوصولهما إلى المباراة النهائية، بعد فوز الأول على فريق عرعر (3/1)، وفوز الصقور على الرياض بنتيجة (10/3).

كما حصل فريق المجد على جائزة الفريق المثالي المقدمة من لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في ضاحية لبن، فيما حصل لاعب فريق الصقور كريم البلوي على جائزة أفضل لاعب بالدورة .

يذكر أن الدوري الممتاز للصالات يقام بمشاركة 12 فريقًا بنظام الدوري .