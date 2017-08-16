بالفيديو.. سمر المقرن تكشف سر تحول حياتها - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نشرت الكاتبة سمر المقرن فيديو عبر تويتر، تتحدث خلاله عن تجربة طفلها سليمان مع متلازمة داون.

وأكدت المقرن، خلال الفيديو، أنها سعيدة وراضية بقضاء الله، معبرة عن تقبلها للأمر.

وأوضحت أن السبب في نجاحها في التعامل مع طفلها أنها قبل 10 سنوات، كانت مسئولة اللجنة الإعلامية لجمعية خاصة بأطفال متلازمة داون.

وتابعت: “بدأت أقرأ وتواصلت مع أسر بالخارج وبالمملكة ومع أمهات ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأوضحت أن اهتمامها بتربية القطط، جعلها تشعر بالثقة، خاصة أنها نجحت في فهمهم، ما جعلها تتحدى نفسها لتستطيع التعامل مع طفل متلازمة داون.

ووجهت في نهاية الفيديو رسالة إلى متابعيها لأن طفلها ليس مريضا حتى يدعوا له بالشفاء.