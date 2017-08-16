خامنئي يختار مرجعا من أصول عراقية لتولي منصب إيراني حساس - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

اختار المرشد الإيراني علي خامنئي، المرجع الإيراني من أصول عراقية محمود هاشمي شهرودي (68 عاماً) ليتولى رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام لفترة خمس سنوات.

ويعتبر مجمع تشخيص مصلحة النظام أحد أهم أجهزة الحكم في إيران، ويشكل الحكم بين مجلس الشورى (البرلمان) ومجلس صيانة الدستور بمجرد ظهور أزمة بينهما، وتصبح قراراته بشأن خصومة الهيئتين نافذة بعد مصادقة خامنئي.

وُلِد شهرودي في مدينة النجف العراقية عام 1948، وكان رئيسا للسلطة القضائية لعشر سنوات ويطرح اسمه باستمرار كخليفة لخامنئي.

وتلقى شهرودي دراسته في حوزة النجف ونال درجة الاجتهاد من قبل أستاذه آية االله محمد باقر الصدر ، واعتقل عام 1974 بتهمة الارتباط بالحركات الطائفية.