باكستان تؤكد تعاونها مع أمريكا حول أفغانستان - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

أكد وزير الخارجية الباكستاني خواجه محمد آصف عزم بلاده على إقامة علاقات حيوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والعمل معها بشأن الملف الأفغاني.

صرح بذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون الذي بادر بالاتصال اليوم لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى السبعين ليوم استقلال باكستان.

وقال إن العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تكون مبنية على الثقة المتبادلة، وأن تكون شاملة ومتنوعة.

وأضاف أن باكستان تعتبر الولايات المتحدة شريكاً استراتيجياً مهمًا لها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والدفاعية.

وأشار إلى أن بلاده تعتبر الاستقرار في أفغانستان من مصلحتها الوطنية، وأنها على استعداد لتقديم الدعم اللازم لأي جهود تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد المجاور.