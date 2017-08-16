بالصور.. " هلال الباحة " يشارك في فعاليات " دراجتي برؤيتي " - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

شارك الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بعدد من الفرق الإسعافية ضمن فعاليات دراجتي برؤيتي منذ بدايته بالمنطقة وكذلك في السباق الختامي لـ ” دراجتي برؤيتي ” شارك بعدد فرقتين إسعافية والقيادة الميدانين والعلاقات العامة والإعلام والتوعية.

وكان على رأس الفريق مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي وكذلك حضور الحفل الختامي للسباق بالمركز الحضاري بالباحة الذي اختتمه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم الثلاثاء 23/11/1438هــ وبحضور صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل سعود المديرة العامة لتطوير الاقتصاد الرياضي.

وفي سياق متصل، قال عماد منسي الزهرني المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة إن الفرق الإسعافية تعاملت مع بعض الحالات وقدمت لها الخدمات الإسعافية اللازمة وأن أحد المتسابقين أصيب بكدمات وجروح سطحية وذلك بإنقلابه أثناء السباق وتم إسعافه من قبل أحدى الفرقة الإسعافية ونقل لمستشفى الملك فهد بالباحة.

وتم تكريم بعض الجهات الحكومية المشاركة من قبل الجهة المشرفة على السباق مجموعة ” اتقن ” .