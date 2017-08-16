وزير الخارجية اليمني يلتقي السفراء العرب المعتمدين في أديس أبابا - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي اليوم السفراء العرب المعتمدين في أديس أبابا.

وأطلع المخلافي السفراء على أخر المستجدات على الساحة اليمنية والجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في سبيل إعادة الاستقرار وإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام المستدام وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.

وأوضح أن هناك إجماع عربي حول الشرعية وأثنى على مشاركتهم في الدفاع عن الشرعية بكل الوسائل العسكرية والسياسية وعلى رأسهم دول التحالف العربي.