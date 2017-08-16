القبض على قائد الشاحنة السائرة عكس الاتجاه على " الدائري " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تمكنت شعبة مرور محافظة ينبع اليوم الثلاثاء، من القبض على قائد الشاحنة التي تسير عكس السير بسرعة عالية وجنونية على الطريق “الدائري” بالمحافظة، حيث تم إصدار قرار من الهيئة المرورية بحجز الشاحنة وتوقيف السائق بالمرور.

وتم اتخاذ الإجراءات المرورية اللازمة مع سائق الشاحنة.

وكان مواطن بمحافظة ينبع، وثق مقطع فيديو يظهر سائق شاحنة تسير عكس السير وبسرعة عالية وجنونية على الطريق “الدائري” بالمحافظة، وسط مطالبات بضبط قائد الشاحنة لعدم مبالاته بسلامة مرتادي الطريق وتعريضه حياة الآخرين للخطر.

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