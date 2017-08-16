تكليف " بن شلاش " مديرًا للنقل بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

أصدر نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب قرارًا بتجديد تكليف المهندس جمعان بن أحمد شلاش مديرا عاما لفرع وزارة النقل بمنطقة مكه المكرمة.

ورفع منسوبو ومنسوبات الفرع التهاني لـ ” بن شلاش ” بمناسبة تجديد الثقة، سائلين الله التوفيق والعون لسعادته في مهمته. كما عبر بن شلاش عن عظيم شكره وامتناه على هذه الثقة الغالية في خدمة اطهر البقاع، سائلا الله أن يحفظ هذه البلاد وقيادتها الرشيدة.

فيما أصدر معالي الوزير عدد من التعديلات والصلاحيات لمدراء الفروع بالمناطق.