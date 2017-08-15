بالفيديو.. الأهلي يتوج بكأس مصر - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

توّج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 2/1 في مباراة ماراثونية بنهائى كأس مصر، والتي أقيمت على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وأثبت النادي الأهلي أنه لا يعرف المستحيل بعدما سجل هدف التعادل ثم هدف الفوز في 3 دقائق وتوج باللقب بعد غياب دام 10 سنوات.

كانت المباراة انتهت بالتعادل السلبي وتم اللجوء للوقت الإضافي، وسجل المصري هدف التقدم في الدقيقة 102 قبل أن يتعادل عمرو جمال في الدقيقة 117، ثم أضاف أحمد فتحي هدف الفوز في الدقيقة 119.