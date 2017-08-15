الحكومة الليبية المؤقتة تُكلف رئيسًا جديدًا للمؤسسة الوطنية للنفط - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

أصدر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الإثنين، قرارًا يقضي بإعفاء ناجي المغربي من رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط التابع لها، وتكليف رئيس جديد لمجلس الإدارة.

ونص القرار، الذي اطلعت عليه ” بوابة الوسط ” ، أن ” يعفى رئيس وأعضاء إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بموجب قراري رقم (65) و(70) لسنة 2014 م وقرار مجلس الوزراء رقم (358) لسنة 2015 ” .

وكلف رئيس الحكومة المؤقتة بموجب القرار ” فرج محمد سعيد رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ” ، داعيًا الجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.