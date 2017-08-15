24 أغسطس.. بوادر أزمة كبيرة بين الحوثيين وصالح - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

ازدادت وتيرة الخلاف بين الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح وجماعة الحوثيين، بحسب ما كشفه أحد الصحفيين الموالين لجماعة الحوثي.

وكشف الصحفي المقرب للحوثيين، عن كواليس اللقاء الذي جمعه مع زعيم مليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي , وقال عن الخلافات ” الأمور ليست على ما يرام، وإذا لم يُكبّر أحد الطرفين عقله قبل 24 أغسطس فإن طين الحرب والأزمة سيزداد بلةً، وقد نكون على موعد مع تطورات دراماتيكية ” .

ويحشد صالح أنصاره يوم 24 اغسطس للاحتفال بالذكرى الـ 35 لتأسيس المؤتمر .

وأشار إلى انه ومن خلال ما سمعه من قيادات في مؤتمر صالح و عبدالملك الحوثي فإن الوضع معقد .