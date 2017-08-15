اسضافة بعض المشاهير بمنطقة الباحة تثير جدلاً بـ " تويتر " - صحيفة صدى الالكترونية

اسضافة بعض المشاهير بمنطقة الباحة تثير جدلاً بـ ” تويتر “
تسببت استضافة بعض من مشاهير ” السوشيال ميديا ” وبعض الفنانين الشباب حديثي الظهور للفن حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بسبب استضافتهم من بمنطقة الباحة بمهرجانات الصيف في المنطقة ومحافظاتها .
وأبدى عدد من المغردين استيائهم، فيما كان هناك تأييد لفكرة الاستضافة ولاكن تكون لشخصيات لها مكانتها وأهميتها سواء على مستوى الشهره أو الفن.
كما رأى أخرين بأن ” الفكره مستهلكة، وتم تطبيقها في عددا من المناطق وأصبحت روتين ممل وليس له أي جاذبيه، ويجب أن يستحدث أفكار جديده وتطبيقها لجلب السياح والزوار ” .. ” فيما أبدى آخرين واستغرابهم من تهميش بعض من شخصيات المنطقة الهامه ” ..و ” طالبو أخرين أمير الباحة في تشكيل لجان لتفادي ذلك مسقبلا ” .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16387 ] نشر منذ 33 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه ماعد يحاتج. جذب والله. زحمه في كل مكان