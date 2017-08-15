 منفذ جديدة عرعر يستقبل 9 آلاف حاج خلال الأيام الماضية - صحيفة صدى الالكترونية

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منفذ جديدة عرعر يستقبل 9 آلاف حاج خلال الأيام الماضية

منفذ جديدة عرعر يستقبل 9 آلاف حاج خلال الأيام الماضية
خالد الضبيبي(صدى):

يواصل منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية استقبال ضيوف الرحمن من الجنسية العراقية، حيث بلغ عددهم حتى نهاية يوم أمس 9139 حاجاً وحاجة، ويستمر المنفذ في استقبال الحجاج إلى يوم الجمعة القادمة ممثلة بأخر دفعة من الحجاج .

ويقُدم المنفذ أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم لمدينة الحجاج التي تحتوي على جميع الخدمـات والتسهيلات من الجوازات والخدمات الجمركية، إضافة للخدمات الصحية المتمثلة بالمستشفى الموسمي الذي جهّز بكامل الأقسام والمختبرات والصيدلية وقسم المتابعة المركزة والعيادات الخارجية ومراكز التطعيم التي تعمل جميعها على مدار الساعة.

 

 


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