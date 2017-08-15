إصابة 5 أشخاص في حريق هائل في جدة التاريخية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أصيب 5 أشخاص جراء نشوب حريق هائل في جدة التاريخية جوار مسجد الشافعي، وجاري إخلاء البناية بالكامل من قاطنيها عن طريق فرق الإنقاذ.

وأوضح عبدالله أحمد أبو زيد، الناطق باسم الهلال الأحمر بالمحافظة، أن فِرق الهلال الأحمر تلقت بلاغًا عن اندلاع حريق هائل في جدة التاريخية جوار مسجد الشافعي، وعلى الفور تم مباشرة حادث الحريق عن طريق 4 فرق إسعافية بالإضافة إلي فرقة استجابة متقدم.

وأضاف تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات، حيث أُصيب 5 أشخاص باختناق على إثر استنشاق الأدخنة المتصاعدة من الحريق المتصاعد في الموقع.

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