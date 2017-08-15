بالفيديو.. الهلال يفوز على التعاون برباعية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الهلال يفوز على التعاون برباعية
انتهت مباراة فريقي الهلال والتعاون، بفوز الهلال بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 أهداف للتعاون، ضمن مباريات الأسبوع الثاني في الدوري، ليصبح رصيد الهلال 6 نقاط، وتوقف التعاون عند 3 نقاط.
أحرز أهداف الهلال اللاعب عمر خربين، ومحمد البريك و كارلوس إدواردو الهدف الثالث والرابع.
وأحرز أهداف التعاون الحاج كامارا، ومصطفى فتحي ، وعبد الله الشمري.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1454 ] نشر منذ 54 دقيقة
مبرووووووك للزعيم وهاردلك التعاون
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
لعب مرجله مباراة ممتعه😎😎
اهم شئ الفوووز حرق قلوب العذال😂
ما فيه نوم اليوم😭😭😭😭😭
💙💙💙💙💙💙💙💙
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16387 ] نشر منذ 44 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههه اما العب مرجاله