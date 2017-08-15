 بالفيديو.. الهلال يفوز على التعاون برباعية - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو.. الهلال يفوز على التعاون برباعية

بالفيديو.. الهلال يفوز على التعاون برباعية
ماجد محمد(صدى):

انتهت مباراة فريقي الهلال والتعاون، بفوز الهلال بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 أهداف للتعاون، ضمن مباريات الأسبوع الثاني في الدوري، ليصبح رصيد الهلال 6 نقاط، وتوقف التعاون عند 3 نقاط.

أحرز أهداف الهلال اللاعب عمر خربين، ومحمد البريك و كارلوس إدواردو الهدف الثالث والرابع.

وأحرز أهداف التعاون الحاج كامارا، ومصطفى فتحي ، وعبد الله الشمري.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1454 ] نشر منذ 54 دقيقة

مبرووووووك للزعيم وهاردلك التعاون
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
لعب مرجله مباراة ممتعه😎😎
اهم شئ الفوووز حرق قلوب العذال😂
ما فيه نوم اليوم😭😭😭😭😭
💙💙💙💙💙💙💙💙

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