بالفيديو.. الهلال يفوز على التعاون برباعية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

انتهت مباراة فريقي الهلال والتعاون، بفوز الهلال بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 أهداف للتعاون، ضمن مباريات الأسبوع الثاني في الدوري، ليصبح رصيد الهلال 6 نقاط، وتوقف التعاون عند 3 نقاط.

أحرز أهداف الهلال اللاعب عمر خربين، ومحمد البريك و كارلوس إدواردو الهدف الثالث والرابع.

وأحرز أهداف التعاون الحاج كامارا، ومصطفى فتحي ، وعبد الله الشمري.