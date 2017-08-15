نجاة وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة من حادث سير - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

أكد مصدر بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الموقتة بالبيضاء ،نجاة وزير الخارجية محمد الدايري من حادث سير وقع قرب بلدة المخيلي شرق مدينة البيضاء اليوم الثلاثاء .

وقال المصدر في اتصال هاتفي لبوابة ” الوسط ” الليبية الإخبارية ، إن اثنين من مرافقي الوزير توفيا نتيجة تأثرهما من الحادث، وهما في مستشفى الثورة التعليمي المركزي بمدينة البيضاء، فيما نقل الموظفان الإداريان بمكتبه إلى العناية المركزة بمستشفى القبة.

وأكد المصدر أن وزير الخارجية محمد الدايري في حالة ” جيدة وهو الآن خارج المستشفى، فيما خرج مدير مكتب الوزير إلى مستشفى القبة للاطلاع على حالتي الموظفين الإداريين ” .