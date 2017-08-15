أخضر الكاراتيه يحتل المرتبة ١٥ عالميًا في تصنيف المنتخبات الشهري - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

احتل المنتخب السعودي للكاراتيه المرتبة 15 عالميًا حسب التصنيف الشهري الصادر من الاتحاد الدولي للكاراتيه لشهر اغسطس 2017، متقدمًا بـ 11 مراتبه عن تصنيف شهر يوليو الماضي.

وجاء الأخضر في هذه المرتبة بـ 12900 نقطة حيث تصدر الترتيب منتخب اليابان ثم إيران وجاء منتخب فرنسا ثالثا .

ويعد ذلك إنجازاً جديداً للرياضة السعودية أن يحقق اتحاد رياضي مثل هذه المرتبة في التصنيفات الدولية الشهرية، وجاء تقدم ” أخضر الكاراتيه ” بعد النتائج المميزة التي حققها لاعبوه في البطولة الآسيوية الأخيرة التي أقيمت في طاجاكستان وبطولة الاتحاد الدولي للكاراتيه في كرواتيا.

كما أعلن الاتحاد الدولي للكاراتيه عن تصدر اللاعب السعودي طارق حامد لتصنيف اللاعبين في منافسات القتال فوق وزن 84 كجم ب 1680 نقطة بينما جاء السعودي سلطان الزهراني في المرتبة الثانية بـ 885 نقطة في منافسات القتال تحت وزن 67 كجم في التصنيف الشهري .

وجاء ثلاث لاعبين سعوديين في المرتبة الثالثة هُم عمر العازمي في منافسات القتال فوق وزن 76 كجم ورائف تركستاني في منافسات القتال تحت وزن 84 كجم وسند سفياني في منافسات القتال تحت وزن 70 كجم .

من جانبه قدّم رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص جزيل شكره للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين على جهودهم الكبيرة في رفع اسم المملكة والحضور المشرف في المحافل الدولية، مؤكدًا أن الطموح لن يتوقف وأن أخضر الكاراتيه تنتظره الكثير من المشاركات المقبلة التي من شأنها ان تجعل المنتخب السعودي للكاراتيه يواصل تقدمه في التصنيف في ، مشددًا أن اللجنة الأولمبية العربية السعودية تقدم دعمًا غير محدود لاتحاد الكاراتيه أسهم في التقدم الملحوظ منذ بداية الموسم 2017.