تونس: إحباط " مخطط إرهابي " يستهدف الوحدات الأمنية والعسكرية - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

أعلنت الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، إحباط ” مخطط إرهابي ” ، أنهى سيطرة عناصر من تنظيم داعش المتطرف على بعض المناطق في الجنوب.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية بأن ” الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة تمكنت من الكشف عن مخططإرهابي، كان يستهدف الوحدات الأمنية والعسكرية المتمركزة بالجنوب تحضيرًا للسيطرة على المنطقة على غرار المحاولة الفاشلة التي استهدفت مدينة ابن قردان خلال مارس 2016 ” .

والعام الماضي شنَّ عشرات من المتطرفين عمليات منسقة ضد منشآت أمنية في بلدة ابن قردان الحدودية مع ليبيا بهدف ” إقامة إمارة ” تابعة لتنظيم داعش، وفق السلطات التونسية.

وقُتل 13 من عناصر قوات الأمن وسبعة مدنيين، كما أدى الهجوم الفاشل إلى مقتل ما لا يقل عن 55 من المتطرفين.

وأضاف بيان الداخلية بأن ” المخطط الإرهابي كان يهدف إلى استغلال حالة الاضطرابات الاجتماعية التي شهدها الجنوب التونسي، ومساعدة عناصر إرهابية تنتمي إلى تنظيم (داعش) للتسلل بقصد تنفيذ عمليات إرهابية، ومحاولة السيطرة على مقار أمنية وعسكرية ” .