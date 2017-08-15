قطر تعتقل قيادات سابقة معارضين للتدخل الإيراني في الجيش - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

شنت السلطات القطرية، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت بعض القيادات السابقين ومعارضين ومجندين، لرفضهم استعانة تميم بالقوات الإيرانية على حساب الجيش القطري.

وكان آخر تلك الاعتقالات، حمد المهندي شقيق الإعلامي القطري منصور المهندي، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة.

واعتقلت، الشرطة القطرية، صباح اليوم، مدير مكتب رئيس الأركان القطرى، وذلك لرفضه سياسة تميم بن حمد بن خليفة أل ثانى فى الاستعانة بالقوات التركية والإيرانية على حساب الجيش القطرى.

ويأتى ذلك بعدما اعتقلت السلطات الأمنية القطرية 62 جنديا بالجيش القطرى، بعد رفضهم الاستمرار بالعمل تحت مظلة القوة الإيرانية المتواجدة بقاعدة الشمال.