القبض على لصوص قاموا بتسريب حلقات " قيم أوف ثرونز " - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

تمكنت السلطة الهندية بمدينة مومبي، من القبض على أربع لصوص بتهمة تسريب بعض حلقات الجزء السابع من المسلسل الشهير ” قيم أوف ثرونز ” قبل أن يتم جدولتها و نشرها في السابع من أغسطس.

وقالت السلطة الهندية، إن المشتبه بهم مرتبطون بشبكة ” ستار إنديا ” التلفزيونية التي تملك حقوق نشر المسلسل في المنطقة.

وكانت الشبكة التلفزيونية المعروف ” إتش بي أو ” ، تعرضت لعملية قرصنة بداية هذا الصيف وهي الأكبر من نوعها حيث تم سرقة 1.5 تيرابايت من البيانات تتضمن العديد من المسلسلات التي لم يتم طرحها بعد.