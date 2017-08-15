الرئيس الفرنسي يقاضي مصورا انتهك خصوصيته - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

تقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشكوى قضائية ضد مصور يتهمه بانتهاك خصوصيته أثناء قضاء عطلة في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا في مقر الإقامة الخاص بحاكم مرسيليا.

وكشفت مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي أن ” المصور لاحق (ماكرون) في عدة مناسبات، وحدث في إحداها اقتحام للممتلكات، وهو ما أدى إلى التقدم بشكوى بتهمة الإزعاج وانتهاك الخصوصية ” .

واختار الرئيس وزوجته عدم الإفصاح عن وجهتهما في العطلة، لكن صحيفة ” جورنال دو ديمانش ” الأسبوعية كشفت في مطلع الأسبوع عن مكان إقامتهما.

ويمارس الرئيس الفرنسي رقابة شديدة على اتصالات الإليزيه، وخفض بشكل كبير من تواصله مع الصحفيين مقارنة ببعض الرؤساء السابقين.