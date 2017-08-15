 ⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. حريق هائل في جدة التاريخية - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 9 دقائق
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  • حوادث

⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. حريق هائل في جدة التاريخية

⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. حريق هائل في جدة التاريخية
نايف السالم(صدى):

نشب حريق هائل في جدة التاريخية جوار مسجد الشافعي، وجاري إخلاء البناية بالكامل من قاطنيها عن طريق فرق الإنقاذ.

تلقت فرق الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة مساء اليوم الثلاثاء، بلاغًا يفيد نشوب حريق هائل في جدة التاريخية جوار مسجد الشافعي، وعلي الفور انتقل فريق من قوات الإنقاذ إلي مكان الحريق وجاري محاولة السيطرة علي الحريق وإخلاء البناية بالكامل من قاطنيها.

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 7 دقائق

ليش بيحرقوا فيها حسبي الله على من اشعلها الله لا يوفقوا الجحش

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