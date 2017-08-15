⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. حريق هائل في جدة التاريخية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. حريق هائل في جدة التاريخية
نشب حريق هائل في جدة التاريخية جوار مسجد الشافعي، وجاري إخلاء البناية بالكامل من قاطنيها عن طريق فرق الإنقاذ.
تلقت فرق الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة مساء اليوم الثلاثاء، بلاغًا يفيد نشوب حريق هائل في جدة التاريخية جوار مسجد الشافعي، وعلي الفور انتقل فريق من قوات الإنقاذ إلي مكان الحريق وجاري محاولة السيطرة علي الحريق وإخلاء البناية بالكامل من قاطنيها.
#عاجل|
حريق كبير في #جدة_التاريخية جوار مسجد الشافعي آلان#ماب_نيوز pic.twitter.com/ScaMzzsQZT
— #ماب_نيوز الإخباري (@MapNewsAR) August 15, 2017
طلال600[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 7 دقائق
ليش بيحرقوا فيها حسبي الله على من اشعلها الله لا يوفقوا الجحش