عمرو وردة يصدر بيانا حول اتهامه بالتحرش بزوجات زملائه - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

نفى اللاعب المصري عمرو وردة، مهاجم فريق باوك اليوناني، ما أثارته الصحافة البرتغالية حول تحرشه بزوجات زملائه، مؤكدة أن عدم اكتمال انتقاله إلى نادي فيرينسي يرجع لأسباب أخلاقية.

وقال وردة في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، إنه سيلجأ للقضاء، لحفظ حقوقه ضد الصحيفة البرتغالية التي روجت أخبارا غير صحيحة حول رحيله لأسباب أخلاقية.

وأوضح وردة أنه دائما يتعامل باحترام ويرفض أي سلوكيات خارجة عن النص، موضحا أنه لن يقبل أي محاولات لتشتيت تركيزه، وأن كل اهتمامه ينصب على تواجده مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، ومع ناديه باوك.