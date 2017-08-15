نيودلهي: قطر دعمت جماعات إرهابية - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

كشفت وكالة التحقيق الوطنية الهندية أن الجزء الأكبر من الأموال التي يتم توجيهها من قطر إلى منطقة ” مالابار ” باسم الأعمال الخيرية يتم توزيعها على وكالات لها صلات مع جماعات إرهابية.

ونقل موقع ماثروبهومي عن وكالة التحقيق الوطنية الهندية بأن مرتكبي الهجمات في حيدر أباد وبنغالور تلقوا مساعدة مالية من جمعية في ولاية كيرالا.

وأشار الموقع إلى أن الجمعية الرئيسية كانت نشطة في مجال الخدمات الاجتماعية في السنوات الخمس الماضية، واستخدمها أصحاب المكاتب كغطاء لتلقي الأموال من قطر.

الجدير بالذكر أن غالبية المنظمات غير الحكومية التي تلقت الأموال موجودة فقط على الورق، كما أن معظم موظفي هذه المنظمات يخضعون للمراقبة للاشتباه بدورهم في تجنيد عناصر لتنظيم ” داعش ” الإرهابي في كشمير.