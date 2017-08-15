نيودلهي: قطر دعمت جماعات إرهابية - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي: قطر دعمت جماعات إرهابية
كشفت وكالة التحقيق الوطنية الهندية أن الجزء الأكبر من الأموال التي يتم توجيهها من قطر إلى منطقة ” مالابار ” باسم الأعمال الخيرية يتم توزيعها على وكالات لها صلات مع جماعات إرهابية.
ونقل موقع ماثروبهومي عن وكالة التحقيق الوطنية الهندية بأن مرتكبي الهجمات في حيدر أباد وبنغالور تلقوا مساعدة مالية من جمعية في ولاية كيرالا.
وأشار الموقع إلى أن الجمعية الرئيسية كانت نشطة في مجال الخدمات الاجتماعية في السنوات الخمس الماضية، واستخدمها أصحاب المكاتب كغطاء لتلقي الأموال من قطر.
الجدير بالذكر أن غالبية المنظمات غير الحكومية التي تلقت الأموال موجودة فقط على الورق، كما أن معظم موظفي هذه المنظمات يخضعون للمراقبة للاشتباه بدورهم في تجنيد عناصر لتنظيم ” داعش ” الإرهابي في كشمير.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 493 ] نشر منذ 2 ساعتين
حتى بو هنود ماكفيتاهم شرك يا تنظيم الحمدين
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4804 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياتميم افهم انت والعائله الارهابيه المخربه المشجعه للدمار والخراب انكشفت امركم وتبعثرت اوراقكم واصبحتم للعالم كرت محروق لا فائده منه يعني اذا طحتم يافصيحين لا تصيحون والاستسلام هو خيرآ لكم والأفضل لكم ان ترفعون الرايه البيضاء ياولد موزه انت والعائله المسمومه