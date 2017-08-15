مقتل 14 مصرياً من عائلتين في خلافات - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

َتسبب ” نصف ” جنيه مصري في مقتل 14 شخصاً من عائلتين متخاصمتين في قرية ” كوم هتيم ” بمحافظة قنا جنوب مصر بين قبيلتي ” الطوايل ” و ” الغنايم ” .

وتعود أسباب الخصومة الثأرية بين الطرفين المتقاتلين إلى خلاف بين فردين أحدهما صاحب ” بقالة ” على فرق نصف جنيه مصري في سعر ” كارت شحن هاتف ” ، تطور إلى مشادة ومن ثم تشابك أدى إلى مصرع أحدهم، ودخول أفراد العائلتين في صراع ثأري على مدار عام ونصف.

ونتج عن الاشتباكات المتكررة 8 وفيات من الطرفين، 4 ضحايا لكل طرف، لتتجدد الاشتباكات ويقع 6 أشخاص من الطرفين مرة أخرى، ليصل العدد الإجمالي من الضحايا إلى 14 قتيلا.

فيما قامت الأجهزة الأمنية بضبط المتسببين في المشكلة والأسلحة المستخدمة، وحل الأزمة بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة ومنها لجنة المصالحات.