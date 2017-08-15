⁠⁠⁠⁠⁠" كبار العلماء " : التكفير أولى من الحدود أن يدرأ بالشبهات - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أنه لا يجوز تكفير إلا من دلّ الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة، مشيرة إلى أن ” مردّ التكفير إلى الله ورسوله ﷺ ” .

وقالت عبر حسابها الرسمي بـ ” توتير ” : إذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات، فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات.

وأضافت: الحكم على مسلم بالردة مرتبط بتحقق شروط وانتفاء موانع، ولا يلي ذلك إلا أهل الفتوى والقضاء.

وقد دار جدل كبير واستياء على مواقع التواصل حول تغريدة أطلقها أحد الدعاة حرم فيها الدعاء بالرحمة على الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا.