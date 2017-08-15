 ⁠⁠⁠⁠⁠" كبار العلماء " : التكفير أولى من الحدود أن يدرأ بالشبهات - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 15

    أغسطس

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⁠⁠⁠⁠⁠” كبار العلماء ” : التكفير أولى من الحدود أن يدرأ بالشبهات

⁠⁠⁠⁠⁠” كبار العلماء ” : التكفير أولى من الحدود أن يدرأ بالشبهات
عادل الحربي(صدى):

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أنه لا يجوز تكفير إلا من دلّ الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة، مشيرة إلى أن ” مردّ التكفير إلى الله ورسوله ﷺ ” .

وقالت عبر حسابها الرسمي بـ ” توتير ” : إذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات، فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات.

وأضافت: الحكم على مسلم بالردة مرتبط بتحقق شروط وانتفاء موانع، ولا يلي ذلك إلا أهل الفتوى والقضاء.

وقد دار جدل كبير واستياء على مواقع التواصل حول تغريدة أطلقها أحد الدعاة حرم فيها الدعاء بالرحمة على الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 2 ساعتين

راح فيها المدعو الربيعي بعد ما كفر الرجل راح يحتمي بهيئة كبار العلماء.

[ عدد التعليقات: 675 ] نشر منذ 53 دقيقة

لتصحيح الشيخ لم يكفر احد ولكنه قال ﻻ تجوز طلب الرحمه لمن يحارب المسلمين و يفرح بقتل الامنين .

[ عدد التعليقات: 18158 ] نشر منذ 31 دقيقة

الي مافيه خير لبلده
مافيه خير ف بلد الناس
تمنيت ياربيعي لو تتكلم عن شأنكم الداخلي فاليمن
وتشوف لك كذا فتوى مع الحوثي وعفاش
بدال منت جالس تضرب فالنعم عندنا
شف خدودك شلون صايره فراوله
وخل عنك التكفير الي بدون تفكير
أتساءل لو كان حسين عبدالرضا
رحمةالله علية
فنان سعودي
هل كنت ستجروء على الأقدام على مثل هالفتوى🤔

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