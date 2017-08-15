⁠⁠⁠⁠" الإسكان " و " العقاري " يعلنان 28 ألف منتج سكني وتمويلي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان، إطلاق 28051 منتجاً سكنياً في جميع مناطق المملكة، ضمن دفعتها السابعة من برنامج ” سكني ” ، الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج خلال العام الجاري 2017؛ ليصبح إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أطلقتها الوزارة منذ فبراير الماضي 154681 منتجاً.

وشملت منتجات الدفعة الجديدة 7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و7807 قطع أراض دون مقابل مالي، و12544 وحدة سكنية.

ويمكن الاطلاع على أسماء المستفيدين عبر موقع سكني على الرابط التالى من هنـــــــا.