نائب أمير الجوف يستبدل اسم سوق الأسر المنتجة - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف اليوم، سوق الأسر المنتجة بمدينة سكاكا.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني، والمشرف على مشروع السوق المهندس تركي بن عبدالعزيز السلامة، الذي قدم شرحاً عن فكرة تصميم السوق وعملية الإنشاء روعي فيها أن يكون سوقاً شعبياً شاملاً حتى الانتهاء منه بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون ريال تشتمل على 92 محلًأ تجاريًا.

بعد ذلك شاهد سموه عرضا مرئيا عن السوق، الذي سيفتتح خلال ثلاثة أشهر إن شاء الله وسيكون متاحاً للجميع وفق تخصصه.

وقد أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز خلال جولته اسم ” سوق الجوف الشعبي ” ، مؤكدا أنه يشتمل فعلياً على سوق شعبي ويراعى فيه توفر جميع الخدمات وأماكن الراحة، موجها بسرعة تمكين المستفيدين من مزاولة نشاطاتهم فيه.