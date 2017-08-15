بالفيديو.. خبير طيب يستنكر بيع دهن عود بـ 15 ألف ريال - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

قال خبير الطيب عبد العزيز المطرودي، إن بيع دهن عود بـ 15 ألف ريال أمر غير مقبول لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكد، خلال استضافته ببرنامج حديث الدار المذاع على قناة المجد، أن أي شخص يستطيع أن يشتري منتجا عالي الجودة من دهن العود بـ 250 ريالا.

وتابع: نراهن على جودته وبأنه طبيعي وأصلي وله حق الاستبدال والاسترجاع حتى لو خضع المنتج للفحص بالمختبرات.

وأكد بأن أفضل وأجمل أدهان العود التي تباع لا يتجاوز سعرها 1200 ريال، متسائلا: لماذا نبيع دهن العود بـ 15 ألفا و35 ألفا، لافتا إلى أن هناك فهما خاطئا عند بعض الناس ممن لديهم قدرة مالية، أن المعيار عندهم الغالي جيد وثمنه فيه.

واستدرك: لكن الغبن والإحباط عندما يشتري بعض الناس ممن لا يمتلكون تلك القدرة المالية ربع تولة بـ 7500 ريال منوها بأن الذي يشاهد سوق العود في المملكة والخليج حتى لو كانت لديه خبرة يصاب بنوع من الإحباط.