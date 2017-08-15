بالفيديو.. شاحنة تسير عكس السير على الطريق الدائري - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. شاحنة تسير عكس السير على الطريق الدائري
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر سائق شاحنة تسير عكس السير وبسرعة عالية وجنونية على الطريق ” الدائري ” بمحافظة ينبع.
ويُظهر المقطعُ سيرَ قائد الشاحنة عكس الطريق الدائري والرئيسي والدولي بالمحافظة، وبسرعة عالية وجنونية، حيث تقابله مركبات أخرى ترتاد الطريق بالشكل السليم، ما يعرض حياة قائدي المركبات للخطر ويتسبب بوقوع كارثة.
وطالب موثق الفيديو باتخاذ الإجراءات الصارمة بحق قائد الشاحنة وسرعة القبض عليه وتطبيق العقوبات الرادعة على كل ما من شأنه أن يهدد حياة الآخرين.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1444 ] نشر منذ 23 دقيقة
باختصار طبقّو انظمة الامارات
ترحيل وغرامة مالية
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 781 ] نشر منذ 16 دقيقة
ايه يانورة الشهري هذي الأخبار الجيدة
اما ينبع حدث ولا حرج والله ان الإشارة خضراء لازم تنتبه وتوقف ليه فيه ناس غير مبالين بأرواح البشر يقطع الإشارة عيني عينك اتمنى وضع كاميرات على إشارات المرور بينبع بعدها رايح يعرف المرور حجم الكارثه وتقصيره