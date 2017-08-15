بالفيديو.. شاحنة تسير عكس السير على الطريق الدائري - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر سائق شاحنة تسير عكس السير وبسرعة عالية وجنونية على الطريق ” الدائري ” بمحافظة ينبع.

ويُظهر المقطعُ سيرَ قائد الشاحنة عكس الطريق الدائري والرئيسي والدولي بالمحافظة، وبسرعة عالية وجنونية، حيث تقابله مركبات أخرى ترتاد الطريق بالشكل السليم، ما يعرض حياة قائدي المركبات للخطر ويتسبب بوقوع كارثة.

وطالب موثق الفيديو باتخاذ الإجراءات الصارمة بحق قائد الشاحنة وسرعة القبض عليه وتطبيق العقوبات الرادعة على كل ما من شأنه أن يهدد حياة الآخرين.