بالصور.. الاشراف الاجتماعي النسائي بالرياض ينظم دورة تثقيفية لمنسوباته - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أقام مكتب الاشراف الاجتماعي النسائي التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض دورة تدريبية تطويرية لمنسوبات الوزارة احتضنتها صالة مسرح المكتب طيلة 3 أيام تحت عنوان ” تحليل رسومات الأطفال ” قدمها المدرب مجاهد العبدالمنعم .

استهدفت هذه الدورة 24 متدربة من مكتب الاشراف والفروع النسوية التابعة له، وتناولت عدة محاور أهمها لماذا يرسم الأطفال، والقواعد الاساسية في تحليل رسوم الأطفال، وكيف نفهم مايرسمه الطفل، والحالات النفسية التي يمر بها الطفل لحظة البدء بالرسم، ومدلولات الرسم لدى الطفل، والألوان وماذا تعني له.

وشهدت الدورة تفاعلاً ملموساً من المتدربات من خلال اسئلتهن واستفساراتهن ومناقشاتهن واهتمامهن بعلم التحليل لارتباطه بمجالهن المهني كمشرفات واخصائيات اجتماعيات ونفسيات.

وقالت مديرة مكتب الاشراف الاجتماعي النسائي بالرياض نوال علاوي إن الدورة تعد من ضمن سلسلة من البرامج التثقيفية والتعليمية، التي يحرص المكتب على تنظيمها بشكل دوري، لرفع مستوى الثقافة العلمية والمهنية لمنسوبات المكتب والفروع التابعة له بمايعود على الفئات المشمولة بالرعاية بالنفع والفائدة وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الموظفات أثناء تقديم تلك الرعاية .

