نائب أمير الجوف يطلع على الجهود الخدمية لبلدية ومجلس بلدي أبو عجرم - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه في ديوان الإمارة، اليوم، رئيس المجلس البلدي في مركز أبو عجرم مبارك بن سالم الشراري، يرافقه رئيس بلدية أبو عجرم المهندس مشعل بن محمد الحسن، وأعضاء المجلس.

وقدم رئيس المجلس باسمه ونيابة عن أهالي أبو عجرم التهنئة لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بتعيينه نائباً لأمير المنطقة، كما قدم الشراري لسموه عرضاً موجزاً عن الخدمات التي يسعى المجلس بالتعاون مع البلدية توفيرها للمواطنين وتهيئة البعض وذلك وفق توجيهات ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

واطلع سمو نائب أمير المنطقة عن الخدمات التي تقدمها مدينة حجاج أبو عجرم بتكاتف جميع الجهات والإدارات الحكومية المعنية بذلك ، حيث وصل المدينة أكثر من 9000 حاج من الجنسية العراقية قدمت لهم الرعاية الصحية والخدمات والراحة.

وطالب المجلس خلال الاستقبال بإيجاد الحلول المناسبة لتأمين السلامة المرورية للطريق الدولي في أبو عجرم لوجود حوادث متكررة عليه لمروره من وسط المركز، بالإضافة لاحتياجات مركز ابو عجرم والأضارع وميقوع التي تشرفه عليها بلدية أبو عجرم ويضم أعضاء المجلس البلدي فيها من تلك المراكز.

ووعد سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بزيارة تلك المراكز والوقوف على احتياجات الأهالي فيها والالتقاء بهم وبحث متطلباتهم، معرباً عن شكره لجهود الجميع.

وفي نهاية الاستقبال قدم رئيس المجلس البلدي تقريراً عن إنجازات البلدية ومجلسها ودرعاً تذكارياً بهذه المناسبة، والتقطت الصور التذكارية.