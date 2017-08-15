استشاري يكشف ارتباط تضخم أنف الحامل بجنس المولود - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تمر المرأة خلال فترة الحمل بعدة تغييرات جسدية، كزيادة الوزن، والانتفاخ، وظهور حب الشباب، وأيضًا تضخم حجم الأنف ، ويربط البعض بين ذلك وبين جنس المولود، زاعمين أن تضخم الأنف دلالة على أن المولود ذكر رغم عدم وجود دليل علمي يؤكد صحة تلك المعلومة المغلوطة.

يقول استشاري أمراض النساء والتوليد الدكتور عمرو عبد المحسن في تصريحات إعلامية ، إن هناك سببًا علميًّا لتضخم حجم أنف المرأة الحامل لا علاقة له بنوع المولود، وهو حدوث تغيرات في الهرمونات، وارتفاع مستوى هرمون الاستروجين. وينتج عن ذلك زيادة تدفق الدم إلى الأغشية المخاطية، وتمدد بالأوعية الدموية، خاصة السطحية؛ ما يترتب عليه تضخم الأنف.

ويضيف أنه لا داعي للانزعاج من ذلك؛ حيث تعود الأنف إلى طبيعتها بعد الولادة نتيجة عودة مستوى هرمون الاستروجين إلى معدله الطبيعي.