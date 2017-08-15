استشاري يكشف ارتباط تضخم أنف الحامل بجنس المولود - صحيفة صدى الالكترونية

استشاري يكشف ارتباط تضخم أنف الحامل بجنس المولود
تمر المرأة خلال فترة الحمل بعدة تغييرات جسدية، كزيادة الوزن، والانتفاخ، وظهور حب الشباب، وأيضًا تضخم حجم الأنف ، ويربط البعض بين ذلك وبين جنس المولود، زاعمين أن تضخم الأنف دلالة على أن المولود ذكر رغم عدم وجود دليل علمي يؤكد صحة تلك المعلومة المغلوطة.
يقول استشاري أمراض النساء والتوليد الدكتور عمرو عبد المحسن في تصريحات إعلامية ، إن هناك سببًا علميًّا لتضخم حجم أنف المرأة الحامل لا علاقة له بنوع المولود، وهو حدوث تغيرات في الهرمونات، وارتفاع مستوى هرمون الاستروجين. وينتج عن ذلك زيادة تدفق الدم إلى الأغشية المخاطية، وتمدد بالأوعية الدموية، خاصة السطحية؛ ما يترتب عليه تضخم الأنف.
ويضيف أنه لا داعي للانزعاج من ذلك؛ حيث تعود الأنف إلى طبيعتها بعد الولادة نتيجة عودة مستوى هرمون الاستروجين إلى معدله الطبيعي.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10362 ] نشر منذ 1 ساعة
ياااااكثر الخرافات
مثل اللي يقولون اللي تتوحم ع 👈حامض يكون ولد
واللي ع حالي 👈بنوته 😁😁
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هرمون الحمل بولد او بنت هونفسه وتركيبته نفسها و👈الكبد هي اللي تتشهوى الاكل
مااعتقد ان الكبد الموقره يجيها هرمون حالي وهرمون حامض 😁😁 عشان تتشرط
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.ومن كم سنه سمعت معتقد غريب 🤔 يقولون الحريم اللي تتوحم عليه لازم تأكله والا بيطلع بالبيبي 😣😣
وين حنا هاه 😤😤 وش هالخرافات يطلع ومايطلع اصلا كلها خزعبلات ولالها منطق علمي والمصيبه هالجيل المتعلم لحد الان يتوارث هالخزعبلات ويرددها بقناعه خلاااااص كفايه جهل افهموا وارتقوا 😤
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16369 ] نشر منذ 33 دقيقة
👃👃💋💋حالتها حاله
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3548 ] نشر منذ 17 دقيقة
ههههه وشو❤الي حالتها حاله😂