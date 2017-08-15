الجيش السوري يؤكد سقوط طائرة عسكرية - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

أعلن الجيش العربي السوري، سقوط طائرة عسكرية في جنوب سوريا، وقال، إنه يحقق في سبب سقوطها.

وأفادت وكالة الأنباء السورية ” سانا ” ، بسقوط طائرة حربية بريف السويداء الشرقي، وقال المصدر العسكري السوري، إن التحقيق جار لتحديد أسباب سقوط المقاتلة.

وكان فصيل مايسمى ” جيش أسود الشرقية ” التابع لـ ” الجيش السوري الحر ” أعلن، في وقت سابق، الثلاثاء، عن إسقاط مسلحيه مقاتلة من طراز ” ميغ-21 ” تابعة لسلاح الجو السوري في البادية بريف السويداء الشرقي.