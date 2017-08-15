عقود تتجاوز المليار ريال لتحسين إعاشة النزلاء والنزيلات - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

افتتح نائب مدير عام السجون اللواء سعيد بن علي الحسنية، صباح اليوم الثلاثاء، الموافق ١٤٣٨/١١/٢٣هـ، الاجتماع المنعقد بالمديرية العامة للسجون تحت عنوان ” تغذية النزلاء بين الواقع والمأمول ” ، وذلك امتدادًا لاجتماعات اللجنة التطويرية لتحسين جودة التغذية في المديرية العامة للسجون.

تمّ استعراض أهم ما تم إنجازه وتنفيذه، وكذلك مدى تنفيذ التوصيات السابقة، وطرح بعض المحاور ذات العلاقة لمناقشتها، وكان من أهم التوصيات الجديدة :

– تفعيل حقيبة المراقب الصحي وكاميرات المراقبة.

– رفع كفاءة وجودة المواد الغذائية.

– إعادة تقيّيم الشروط والمواصفات والمعايير الغذائية والصحية وتحديثها.

– تحسين أداء الرقابة والإشراف.

– تطبيق الرقابة الذكية ورصد وقياس آراء النزلاء والنزيلات عن جودة ما يقدم لهم.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد.د أيوب بن حجاب بن نحيت أنّ هذا الاجتماع يهدف إلى تحسين نوعية الوجبات المطهية للنزلاء والنزيلات صحياً وتغذوياً بما يتوافق مع الجودة العالمية.

وتوّج ختام الاجتماع بتوقيع نائب مدير عام السجون مجموعة من العقود مع الشركات المتخصصة بقيمة مليار وثمان وسبعون مليون ومائتان وتسع وسبعون ريال لمدة ثلاث سنوات إبتداءً من الشهر الثاني من العام الجديد 1439هـ، لتأمين التغذية المطهية لنزلاء ونزيلات السجون بالمملكة، كان ذلك بحضور مساعد مدير عام السجون للشؤون الإدارية اللواء عبدالله بن إبراهيم الكثيري ومدير الإدارة العامة للتغذية العميد عامر بن ظافر القحطاني ومدير إدارة العقود والمشتريات الأستاذ علي بن فايع الشهراني.

