الهند تجبر مسلم على إثبات ولائه لها - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

بعد توجيه اتهامات له من قبل جيرانه بالخيانة لبلاده والولاء لباكستان، أجبرت السلطات الهندية أحد المسلمين على إثبات ولائه للوطن بطريقة غريبة.

ووافق المواطن طواعية تجنبًا للتعرض لعقوبة قاسية من قبل السلطات التي تحظر إبداء مشاعر مناهضة للقومية.

وقالت صحيفة ” تليجراف ” البريطانية، إن الشرطة الهندية أمرت ” ديلناواز علام ” (مسلم – 22 عامًا)، بإثبات أنه ليس خائنًا، بقيادة مراسم الاحتفال بيوم الانفصال عن باكستان في عام 1947.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيران الشاب الهندي اتهموه بنشر مواد موالية لباكستان على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، وكان من بينها صور لرئيس الوزراء السابق نواز شريف.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مسؤول رسمي، أن الشاب لكي يُظهر توبته ويتجنب العقوبة القاسية، تعهد بالمشاركة، وإظهار حماسة مناسبة خلال مراسم الاحتفال في ذكراه السبعين، بالإضافة إلى حمل العلم الهندي بالصاري، وترديد النشيد الوطني.

وأوضحت أن الشاب غسل خلال الأسبوع الماضي جدران مركز الشرطة، وتنظيفه من القمامة.