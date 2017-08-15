مدير صحة البيئة يتفقد متعهدي الإعاشة في الحج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كثفت أمانة العاصمة المقدسة أعمالها المتعلقة بصحة البيئة ومراقبة الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية وشركات الإعاشة والمطاعم والمطابخ وغيرها، وتأمين احتياجات موسم الحج المتعلقة بأعمال التغذية والإعاشة، حيث شكلت الادارة العامة لصحة البيئة العديد من اللجان الرقابية الميدانية لمتابعة هذه الانشطة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وذلك لضمان تهيئة الأجواء الصحية لحجاج بيت الله الحرام والمحافظة على تقديم أفضل الخدمات لهم فيما يتعلق بالصحة العامة.

وأوضح مدير عام صحة البيئة منصور بن سعيد بالبيد، خلال جولته على عدد من منشآت متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة المعتمدة في موسم حج ١٤٣٨، أن الأمانة اعتمدت عدد من المطابخ والمطاعم ومعامل الحلويات والمعجنات المؤهلة كمتعهدي تأمين إعاشة خلال موسم الحج بلغ عددها (168) بمكة المكرمة، بعد التأكد من الطاقات التشغيلية لتلك المحلات وتوفر جميع الاشتراطات المطلوبة بها .

وبين أنه وضعت خطة عمل للمراقبة الميدانية للتأكد من نظافة جميع هذه المحلات وتوفر الاشتراطات الصحية فيها والتأكد من سلامة العاملين وحصولهم على شهادات صحية سارية المفعول وإجراء التحاليل المخبرية لجميع العينات من المواد الغذائية، بالإضافة إلى تنظيم أعمال اللجان المشاركة مع الجهات الحكومية، لافتاً النظر إلى أن الأمانة تطبق خلال موسم الحج أعلى معايير الصحة العامة وحماية البيئة على محلات ومطابخ تجهيز الأطعمة والوجبات ومتعهدي الإعاشة لحجاج بيت الله الحرام، وذلك قبل موسم الحج بوقت كاف وبالاستعانة بعدد من الشركاء ممثلين بالمكاتب الاستشارية البيئية المؤهلة عن طريق هيئة الأرصاد وحماية البيئة.