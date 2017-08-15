زوجة موجابى أمام قضاء جنوب إفريقيا بتهمة ضرب عارضة أزياء - صحيفة صدى الالكترونية

هراري(صدى):

أعلن وزير داخلية جنوب إفريقيا، أن زوجة رئيس زيمبابوي جريس موجابي ستمثل أمام المحاكمة بتهمة الاعتداء على عارضة أزياء، من خلال لكمها في وجهها، ووضع صورة لوجهها المصاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال وزير داخلية جنوب إفريقيا فايكل مبالولا، في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء، إن ” زوجة رئيس زيمبابوي سيتم توجيه اتهامات إليها حول الاعتداء المزعوم ” ، مضيفًا أن ” الشرطة لم تلقِ القبض عليها لأنها تعاونت وسلمت نفسها للشرطة ” .

وبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي ” فإن ” زوجة رئيس زيمبابوي متهمة بالاعتداء على عارضة تبلغ من العمر 20 عامًا في فندق بمنطقة ساندتون في جوهانسبرج ” .

واتهمت العارضة زوجة الرئيس بلكمها في وجهها، ووضع صورة لوجهها المصاب على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتضح بعد سبب اعتداء زوجة الرئيس على العارضة.

وكانت زوجة رئيس زيمبابوي غريس موجابي (52 عامًا) في جنوب إفريقيا للعلاج من إصابة في الكاحل لحقت بها خلال حادث سير في الشهر الماضي.