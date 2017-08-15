عقود تتجاوز المليار ريال لتحسين إعاشة نزلاء السجون - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

عقد نائب مدير عام السجون، اللواء سعيد بن علي الحسنية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بالمديرية العامة للسجون تحت عنوان: (تغذية النزلاء بين الواقع والمأمول)، امتداداً لاجتماعات اللجنة التطويرية لتحسين جودة التغذية في المديرية العامة للسجون، استعرض خلاله ما تم إنجازه وتنفيذه.

كما اطلع على مدى تنفيذ التوصيات السابقة، وطرح بعض المحاور ذات العلاقة لمناقشتها، وكان من أهم التوصيات الجديدة :

– تفعيل حقيبة المراقب الصحي وكاميرات المراقبة.

– رفع كفاءة وجودة المواد الغذائية .

– إعادة تقيّيم الشروط والمواصفات والمعايير الغذائية والصحية وتحديثها.

– تحسين أداء الرقابة والإشراف.

– تطبيق الرقابة الذكية ورصد وقياس آراء النزلاء والنزيلات عن جودة ما يقدم لهم.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد.د أيوب بن حجاب بن نحيت أنّ هذا الاجتماع يهدف إلى تحسين نوعية الوجبات المطهية للنزلاء والنزيلات صحياً وتغذوياً بما يتوافق مع الجودة العالمية.

وتوّج ختام الاجتماع بتوقيع نائب مدير عام السجون مجموعة من العقود مع الشركات المتخصصة بقيمة مليار وثماني وسبعين مليونا ومائتين وتسعة وسبعين ريالا، لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من الشهر الثاني من العام الجديد 1439هـ، وذلك لتأمين التغذية المطهية لنزلاء ونزيلات السجون بالمملكة.