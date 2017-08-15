بالفيديو.. شيفروليه ترافيرس 2018 أفضل من الطراز السابق - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ذكرت تقارير موثقة أن شيفروليه ترافيرس 2018 الجديدة أفضل من الطراز السابق عليها وقد ظهرت السيارة بصورة جيدة بعد أن تلقت تعديلات في التصميم والجسم الخارجي مع مقصورة رحبة ورياضية ومقاعد أمامية عريضة ومزيد من الرحابة للركاب في الصف الثاني من المقاعد ولكن لايزال الجلوس في الصف الثالث من المقاعد غير مريح.

كما سيستمتع الركاب بمداخل USB في كل صف للركاب وواي فاي هوت سبوت مدمج مع نظام ترفيهي مميز بشاشة ملونة كما تتوفر مساحات تخزين اضافية بجانب امكانية ربط السيارة بالهاتف الذكي مع مشغل آبل كار بلاي وآندرويد أوتو.

ومقصورة السيارة تتمتع بالهدوء كما أنها توفر أسلوب ركوب مميز للمدن كما أنها تركن بشكل جيد بالنسبة لسيارة بحجمها كما أنها مريحة مع قدرة التعليق علي امتصاص معظم الصعوبات على الطريق.

كما تتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 9 سرعات يتنقل بسهولة بين السرعات ويمكن في الفيديو التالي التعرف علي باقي نقاط قوة وضعف السيارة.