فوزير يوجه رسالة لجماهير النصر - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

استقبلت جماهير نادي النصر، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اللاعب المغربي محمد فوزير المنضم حديثًا لصفوف النصر قادمًا من نادي فتح الرباط المغربي.

من جانبه، قال ” فوزير ” ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” أشكر جمهور النصر على استقبالهم الجميل، إن شاء الله أكون عند حسن ظنهم ” .

واستهل النصر، مشواره في الموسم الجديد من دوري جميل للمحترفين بالفوز على الفيصلي 3-1، يوم السبت الماضي.

وكان نادي النصر أعلن الأسبوع الماضي إنهاء إجراءات التعاقد مع محمد فوزير وضمه لصفوف الفريق لمدة 3 سنوات.