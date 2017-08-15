الإطاحة بعصابة لتهريب المكالمات بين المملكة والهند - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكنت الشرطة الهندية، من الإطاحة بعصابة هندية تمارس تهريب المكالمات الدولية بين السعودية والهند ودول أخرى من خلال التحايل عبر استخدام جهاز يمكّن من تحويل المكالمات من دولية إلى محلية مما كلف شركات الاتصالات الهندية خسائر قدرت بمليارات الروبيات.

تفاصيل الواقعة، أن شخصاً بنجلاديشي الجنسية يدعى ” موهان ” يقيم في السعودية له علاقة بالعصابة الهندية ولجأ الى حيلة تهريب المكالمات بين البلدين ودول في الشرق الأوسط لصعوبة استخدام التطبيقات التي تقدم خدمة الاتصال المجاني من السعودية.

وقالت الصحيفة: الشرطة اعتقلت خمسة من أفراد العصابة وصدر بحقهم حكم قضائي بحبسهم على ذمة القضية حتى 18 أغسطس الجاري.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات بأنهم تلقوا المساعدة من البنجلاديشي ” موهان ” ، حيث يتولى تقديم بطاقات هواتف خاصة تساعد في إجراء المكالمات الاحتيالية.